Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası'nda Zeleznicar'ı ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında 24 Kasım Çarşamba günü Sırp kulübü Zeleznicar'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası'nda Zeleznicar'ı ağırlayacak
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23 Kasım 2021 13:59
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında 24 Kasım Çarşamba günü Sırp kulübü Zeleznicar'ı ağırlayacak.

İstanbul'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Deplasmandaki ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini elemesi durumunda son 16 takım arasına girecek.


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