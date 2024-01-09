Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Vasas Obuda

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Vasas Obuda'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Vasas Obuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 15:11
Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Çarşamba günü Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp Aleksandar Petrovic ve Polonyalı Agnieszka Michlic yönetecek.

B Grubu'nda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve ikinci sırada bulunan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yenmişti.

Grupta galibiyeti bulunmayan Vasas Obuda ise son sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery