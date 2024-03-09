Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank 10 Mart Pazar (yarın) karşı karşıya gelecek.



Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.



Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 22 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, ikinci sırada yer alıyor.



VakıfBank ise 21 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile üçüncü basamakta bulunuyor.



İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi VakıfBank 3-0 kazanmıştı.





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