Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Maritza

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Maritza'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Maritza
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04 Aralık 2023 12:23
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında salı günü Bulgaristan ekibi Maritza'yla karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ve Sırbistan Voleybol Federasyonundan Dejan Rogic yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son mücadelesinde İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-1 kaybetti.

Maritza ise son hafta karşılaşmasında Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini deplasmanda 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

İki ekibin Bulgaristan'da oynanan mücadelesinden Eczacıbaşı Dynavit 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Turuncu-beyazlılar gruptaki bir sonraki maçında Vasas Obuda'yla Budapeşte'de karşılaşacak.

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