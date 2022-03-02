Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Kupası finalinde rakibi belli oldu!

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Kupası finalinde rakibi Allianz MTV Stuttgart oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Kupası finalinde rakibi belli oldu!
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02 Mart 2022 00:17
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinde Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

Allianz MTV Stuttgart, yarı final ilk maçında 3-1 mağlup ettiği Mladost Zagreb (Hırvatistan) ile rövanşta karşı karşıya geldi.

Almanya temsilcisi, sahasında oynadığı karşılaşmayı 25-16, 25-13 ve 25-10'luk setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Kadınlar voleybolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Eczacıbaşı Dynavit ile Allianz MTV Stuttgart, şampiyonluk mücadelesi verecek.

CEV Kupası finalinde ilk maç, 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası ise 22 Mart'ta Almanya'da yapılacak.

 

 

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