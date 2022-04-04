Eczacıbaşı Dynavit'in başarısı film oldu

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Kupası şampiyonluğu film oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'in başarısı film oldu
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04 Nisan 2022 17:08
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Kupası'ndaki şampiyonluğu film oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Kupası final maçlarında Allianz MTV Stuttgart'ı geçerek tarihinde ikinci kez bu organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Eczacıbaşı Kulübü, bu önemli başarı için özel bir şampiyonluk filmi hazırladı.

"Atatürk'ün Kızları"nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptıkları Stuttgart uçuşuyla başlayan şampiyonluk filminde, final maçı öncesindeki oyuncu açıklamaları ve Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın oyunculara yönelik motivasyon konuşması da yer aldı.

Voleybolseverler, büyük çekişmeye sahne olan final maçından özel detayların, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş'ın maç sonrası açıklamaları, kupa seremonisi, takım otobüsündeki kutlamalar ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki karşılamanın görüntülerinin de yer aldığı şampiyonluk filmine, "https://www.youtube.com/watch?v=FzY1jyPsSMo" adresinden ulaşa biliniyor.

 

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