Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet ikinci raunda çıkıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında 9 Mayıs Salı günü Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet ikinci raunda çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 14:16
Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında 9 Mayıs Salı günü Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Hafta sonu oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, seride 1-0 önde bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.

Öte yandan VakıfBank ile Türk Hava Yolları da 3-4 etabı ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Seride VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. İki galibiyete ulaşan ekip, sezonu 3.'lükle noktalayacak.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery