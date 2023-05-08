Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet ikinci raunda çıkıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında 9 Mayıs Salı günü Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Hafta sonu oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, seride 1-0 önde bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.
Öte yandan VakıfBank ile Türk Hava Yolları da 3-4 etabı ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Seride VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. İki galibiyete ulaşan ekip, sezonu 3.'lükle noktalayacak.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Hafta sonu oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, seride 1-0 önde bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.
Öte yandan VakıfBank ile Türk Hava Yolları da 3-4 etabı ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Seride VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. İki galibiyete ulaşan ekip, sezonu 3.'lükle noktalayacak.
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