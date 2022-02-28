Eczacıbaşı Dynavit, final bileti için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 1 Mart Salı günü Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, final bileti için sahaya çıkacak
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28 Şubat 2022 14:17
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 1 Mart Salı günü Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarın da rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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