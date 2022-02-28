Eczacıbaşı Dynavit, final bileti için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 1 Mart Salı günü Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini ağırlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarın da rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.
Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarın da rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.
Eczacıbaşı Dynavit rakibini elediği takdirde finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.