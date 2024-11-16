Eczacıbaşı Dynavit, evinde set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.



Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



Turucu-beyazlı takım bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Ankara temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksi



Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar:



Eczacıbaşı Dynavit: Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Hande Baladın)



Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ndiaye, Fulden Ural, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Eslem Yılmaz, Yaasmeen)



Setler: 25-19, 25-19, 25-18



Süre: 81 dakika (26, 27, 28)







