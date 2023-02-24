Eczacıbaşı Dynavit, depremzedeler için parkeye çıkıyor

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada iki hazırlık maçı oynayacak.



Eczacıbaşı Dynavit, 27-28 Şubat tarihlerinde Eczacıbaşı Spor Salonu'nda Kuzeyboru ve Galatasaray HDI Sigorta ile depremzedeler için karşı karşıya gelecek. Takımlar sahaya 'Yaralarımızı hep birlikte saracağız' mesajı ile çıkacak.



Elde edilecek bilet ve ürün satışı gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Maçlara gidemeyen voleybolseverler de hatıra bilet alarak depremzedelere bağış gerçekleştirebilecek.



Hazırlık maçlarının programı şöyle:



27 Şubat Pazartesi



18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru



28 Şubat Salı:



17.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta









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