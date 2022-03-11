Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda set vermedi
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11 Mart 2022 13:59
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasının açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Elif Şahin, McKenzie, Fatma Şekerci)

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