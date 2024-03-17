Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu.
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Merve Tanyel, Levinska, Elif Su Yavuz)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Aybüke Tuna Özel, Gray, Yasemin Yıldırım)
Setler: 25-22, 20-25,13-25, 23-25
Süre: 111 dakika (31, 28, 25, 27)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu.
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Merve Tanyel, Levinska, Elif Su Yavuz)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Aybüke Tuna Özel, Gray, Yasemin Yıldırım)
Setler: 25-22, 20-25,13-25, 23-25
Süre: 111 dakika (31, 28, 25, 27)
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