Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda rahat kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda rahat kazandı
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16 Mart 2024 22:55
Son güncelleme 17 Mart 2024 00:26
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu.

PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Merve Tanyel, Levinska, Elif Su Yavuz)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Aybüke Tuna Özel, Gray, Yasemin Yıldırım)

Setler: 25-22, 20-25,13-25, 23-25

Süre: 111 dakika (31, 28, 25, 27)

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