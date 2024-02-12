Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'a set vermedi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Ev sahibi ekip üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde, turuncu beyazlılar set sonunda kaptan Tijana Boskovic'in etkili servisleriyle skoru eşitledi ve seti 25-23 kazandı.



Çekişmeli rallilere sahne olan karşılaşmanın ikinci setinde etkili oyununu sürdüren turuncu beyazlılar, 17-25 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.



Eczacıbaşı'nın 6-0'lık üstünlüğüyle başlayan son sette, rakibiyle arasındaki farkın kapanmasına izin vermeyen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-8, maçı da 3-0 kazandı.



Aldığı 20 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kanadalı smaçör Alexa Gray karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 16 sayıyla Kanadalı smaçör Alexa Gray, galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol



Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen



Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Başcan, Maglio (Gizem Güreşen, Demidova, Ecem Aknam, Pelin Eroktay, Hilal Kocakara, Bahar Guidetti)



Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın)



Setler: 23-25, 17-25, 8-25



Süre: 73 dakika (28, 24, 21)



