Eczacıbaşı Dynavit, avantajla dönüyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Developres'i 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, avantajla dönüyor
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14 Mart 2023 22:10
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Polonya'nın Developres ekibini 3-1 yendi.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit, 19-25, 25-22, 16-25, 26-28'lik setlerle 3-1 yenerek yarı final için önemli bir avantaj sağladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit, rövanşta iki set alması durumunda yarı finale çıkacak. Konuk ekip, maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa yarı finalisti altın set belirleyecek.

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