Eczacıbaşı Dynavit, Antalya'da ilk antrenmanını yaptı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası maçları için Antalya'ya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyona için Antalya'ya gelen turuncu-beyazlılar, ilk antrenmanını Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.



Misli.com Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit, organizasyonda ilk olarak yarın Amerika kulüpler ikincisi, Brezilya temsilcisi Dentil Praia ile saat 16.30'da Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak.



Turuncu-beyazlılar, şampiyonadaki ikinci maçında ise 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi, İtalyan ekip Procesco DOC Imoco Volley ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.



Turnuvanın yarı final ve final maçları, 17-18 Aralık'ta oynanacak.



FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası kupasını 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, kupayı tekrar müzesine götürebilmek için mücadele edecek.



Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, sezon başından beri yaşadıkları hislerin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.



Bütün rakiplerin kendilerinden çekindiğini net şekilde görebildiklerini kaydeden Akbaş, "Bu durum takımımıza güven veriyor. Tüm oyuncularıma olan güvenim sonsuz. Karşımıza çıkacak her takıma karşı, rakip fark etmeksizin kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım bizim için güzel bir turnuva olur." ifadelerini kullandı.



Eczacıbaşı Dynavit'in takım kaptanlarından Simge Aköz ise dünya şampiyonu olmak istediklerini vurguladı.



FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynamayı özlediklerini aktaran Simge Aköz, "Uzun bir süredir sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu turnuva için oldukça heyecanlı ve hazırız. Hedefimiz, karşılaşacağımız bütün maçlarda galip gelerek, şampiyonluk kupasını üçüncü kez müzemize koymak." değerlendirmesinde bulundu.



Simge Aköz, Antalya'daki bütün taraftarları kendilerini desteklemeye davet ettiklerini ifade etti.



Organizasyonda karşılaşmalar, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.





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