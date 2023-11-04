Eczacıbaşı deplasmanda rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı deplasmanda Karayolları'nı 3-0'la geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı deplasmanda rahat kazandı
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04 Kasım 2023 15:50
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Engin Duman

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban, Elisa Tuana Köse)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Tuna Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu)

Setler: 19-25, 24-26, 18-25

Süre: 76 dakika (25, 28, 23)

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