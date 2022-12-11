X

Eczacıbaşı, Çukurova Belediyesi'ne set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eczacıbaşı, Çukurova Belediyesi'ne set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2022 16:32
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Defne Basyolcu, Fabris, Yaprak Erkek)

Setler: 17-25, 20-25, 14-25

Süre: 76 dakika (25, 27, 24)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ