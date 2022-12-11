Eczacıbaşı, Çukurova Belediyesi'ne set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Defne Basyolcu, Fabris, Yaprak Erkek)
Setler: 17-25, 20-25, 14-25
Süre: 76 dakika (25, 27, 24)
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Defne Basyolcu, Fabris, Yaprak Erkek)
Setler: 17-25, 20-25, 14-25
Süre: 76 dakika (25, 27, 24)
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