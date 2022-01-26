Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK ile karşılaştı.
Mücadeleyi Uralochka-NTMK'ye 3-2 kazandı.
Rakibini ilk maçta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, puan farkıyla turu geçerek yarı finale yükseldi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Volodymry Bosenko (Ukrayna)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Maja Ognjenovic, Zeynep Palabıyık, Selin Arifoğlu, Merve Atlıer)
Uralochka-NTMK: Kulikova, Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Smirnova, Parubets (Trukhina, Ekaterina Karpol, Fitisova, Cese Montolvo, Burkova)
Setler: 25-17, 24-26, 31-29, 19-25, 6-15
Süre: 129 dakika (24, 27, 39, 25, 14)
Mücadeleyi Uralochka-NTMK'ye 3-2 kazandı.
Rakibini ilk maçta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, puan farkıyla turu geçerek yarı finale yükseldi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Volodymry Bosenko (Ukrayna)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Maja Ognjenovic, Zeynep Palabıyık, Selin Arifoğlu, Merve Atlıer)
Uralochka-NTMK: Kulikova, Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Smirnova, Parubets (Trukhina, Ekaterina Karpol, Fitisova, Cese Montolvo, Burkova)
Setler: 25-17, 24-26, 31-29, 19-25, 6-15
Süre: 129 dakika (24, 27, 39, 25, 14)