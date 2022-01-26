Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'ye 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi!
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26 Ocak 2022 22:21
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK ile karşılaştı.

Mücadeleyi Uralochka-NTMK'ye 3-2 kazandı.

Rakibini ilk maçta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, puan farkıyla turu geçerek yarı finale yükseldi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Volodymry Bosenko (Ukrayna)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Maja Ognjenovic, Zeynep Palabıyık, Selin Arifoğlu, Merve Atlıer)

Uralochka-NTMK: Kulikova, Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Smirnova, Parubets (Trukhina, Ekaterina Karpol, Fitisova, Cese Montolvo, Burkova)

Setler: 25-17, 24-26, 31-29, 19-25, 6-15


Süre: 129 dakika (24, 27, 39, 25, 14)

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