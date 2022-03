Simge Aköz: "Umarım kalan iki kupayı da evimize getiririz"

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü, mücadele ettikleri her kupaya talip olduklarını söyledi.Eczacıbaşı Spor Salonu'nda açıklamada bulunan Ferhat Akbaş,ifadelerini kullandı.Avrupa'nın bir numaralı kupasına da talip olduklarını belirten Akbaş,yorumunu yaptı.CEV Kupası'nda çok sert ve iyi maçlar çıkardıklarını kaydeden Ferhat Akbaş, şöyle konuştu:Lig etabını iyi geçirdiklerini ifade eden Akbaş, "Şu anda ligde ikinci sıradayız ama voleybolda her zaman play-off önemlidir. Bizim hedefimiz şampiyonluk olacak. Güçlü rakiplerimiz var. Biz yine karşı tarafa değil, kendimize odaklanarak en iyi sonucu almaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.Sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini dile getiren milli voleybolcu Simge Aköz,değerlendirmesinde bulundu.Almanya takımlarıyla oynamanın her zaman zor olduğunu belirten Simge, sözlerini şöyle sürdürdü:Eczacıbaşı'nın senelerce CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek uluslararası platformlarda kendini kanıtladığını vurgulayan libero oyuncusu, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp başarılı olmak istediklerini sözlerine ekledi.