Eczacıbaşı, Bulgaristan deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı, Bulgaristan deplasmanında
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15 Kasım 2023 12:53
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak.

Kolodruma Salonu'nda oynanacak müsabaka saat TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve Hollandalı hakem Marko Van Zanten yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yenmişti.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi, 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

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