Eczacıbaşı, Bolu Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Serap Kuka, Ayşim Koşar
Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Casanova, Tuana Köse, Dixon (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Selin Navruz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Yasemin Güvenli)
Sertler: 18-25, 23-25, 17,25
Süre: 72 dakika (22, 28, 22)
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Serap Kuka, Ayşim Koşar
Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Casanova, Tuana Köse, Dixon (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Selin Navruz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Yasemin Güvenli)
Sertler: 18-25, 23-25, 17,25
Süre: 72 dakika (22, 28, 22)
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