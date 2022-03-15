Eczacıbaşı başantrenörü Ferhat Akbaş: 'Umarım kupayı alırız'

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Akbaş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından turuncu-beyazlı takımın başantrenörü Akbaş ile Belçikalı oyuncusu Laura Heyrman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Zor bir maç oynadıklarını belirten Ferhat Akbaş, "Kaybettiğimiz ikinci set ve kazandığımız üçüncü sette çok iyi oynamadık. Tecrübemiz, oyun isteğimiz ve taraftarın ciddi desteğiyle maçı 3-1 kazandık. Çok avantajlı bir skorla finalin ikinci ayağını Almanya'da oynayacağız. Umarım orada kupayı kaldırırız. Almanya'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını maçımıza bekliyoruz. Umarım kupayı hep beraber kaldırarak çok mutlu bir gün geçiririz." ifadelerini kullandı.



Finalin ilk müsabakasını kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Heyrman ise, "İnişli çıkışı bir maç oldu. Bu maçtan dersler çıkaracağız. Rövanşta daha iyi olmalıyız. Sahada her şeyimizi verdiğimize eminim. Kupayı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız. Şampiyonluk şansımızı yüzde 100 görüyorum. Kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Bu takımın birçok şeyi başaracağına eminim. Bu da CEV Kupası'nı kazanmakla başlayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kupayı kazanıp ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





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