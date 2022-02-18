Eczacıbaşı, Aydın'a set vermedi!

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Aydın'a set vermedi!
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18 Şubat 2022 19:50
Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı,Nur Öztürk)

Setler: 25-13, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (24, 23, 27)

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