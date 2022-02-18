Eczacıbaşı, Aydın'a set vermedi!

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı,Nur Öztürk)
Setler: 25-13, 25-13, 25-20
Süre: 74 dakika (24, 23, 27)
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı,Nur Öztürk)
Setler: 25-13, 25-13, 25-20
Süre: 74 dakika (24, 23, 27)