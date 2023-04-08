Eczacıbaşı, Adana Demirspor'a şans tanımadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Adana Demirspor'a şans tanımadı!
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08 Nisan 2023 20:24
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Heyrman, Fabris, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Aybüke Özel)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Selin Uygur, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Baysal, Dilara Sağbaş, Şiirsel Altın, Bosetti)

Setler: 25-17, 25-20, 25-21

Süre: 77 dakika (25, 26, 26)

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