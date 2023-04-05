Eczacıbaşı 2-0'dan döndü ama yetmedi

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Agil Novara ile karşı karşıya geldi.



Temsilcimiz, 2-0'dan 2-2'yi yakalamasına rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu.



İki ekip rövanş mücadelesinde 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların 3-2'lik galibiyetinde ise altın set oynanacak.



Salon: Igor Gorgonzola



Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Sonja Simonovska (Karadağ)



Igor Gorgonzola: Battistoni, Bosetti, Danesi, Chirchella, Carcaces, Ebrar Karakurt (Fersino, Ituma, Cambi, Adams, Giovannini)



Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Elif Şahin)



Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14



Süre: 136 dakika (29, 30, 28, 27, 22)





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