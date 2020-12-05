Eczabaşı VitrA deplasmanda PTT'ye set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczabaşı VitrA deplasmanda PTT'ye set vermedi
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05 Aralık 2020 16:22
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 yendi.
Salon: Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

PTT: Su Zent, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Yağmur Mislina Kılıç (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ceyda Aktaş, Aysun Suna Alan, Merve Tanyel)

Eczacıbaşı VitrA: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande  Baladın, Ogbogu, Thompson (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Fatma Yıldırım)

Setler: 24-26, 23-25, 15-25

Süre: 83 dakika (28, 32, 23)



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