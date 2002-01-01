ECS Sezon 5 Challenger Cup takım listesi tamamlandı

Natus Vincere



vs.



EPG



AGO



vs.



GODSENT



Gambit



vs.



Fragsters



Heroic



vs.



MANS NOT HOT





ECS S5 CHALLENGER CUP turnuvası 10-11 Mart tarihleri arasında online olarak Avrupa'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 8 takım, ECS S5 Avrupa Ligi'ndeki son 2 yeri almak için kıyasıya mücadele edecek.Turnuvada mücadele edenvetakımları ECS S4'den turnuvaya katılırkentakımları ise Avrupa kapalı elemesinden turnuvaya katıldı.vetakımları ise turnuvaya direkt davet aldı.Temsilcimiz Space Soldiers son iki sezonda ana lige kalma şansını son maçta Virtus.pro'ya yenilerek kaybetmişti. Engin "" Küpeli ve arkadaşları bu sezon ana elemelere davet alamadı ve maalesef Avrupa açık elemelerinde eXtatus takımına kaybedip ECS Sezon 5 umutlarını yitirdi.Turnuvanın tartışmasız favorisi son zamanlardaki iyi performansı ile Na'Vi takımı. Turnuvayı 2. olarak bitirecek takım ise Polonya'nın flaş ekibi AGO Gaming olabilir.Turnuvadaki karşılaşmalar ikili eliminasyon sistemi üzerinden BO3 formatı ile oynanacak.Yazar: Burak "phoenix" Kaya