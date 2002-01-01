ECS Sezon 5 Challenger Cup takım listesi tamamlandı

ECS Sezon 5'e yükselmek için mücadele edecek takımlar belirlendi.

ECS S5 CHALLENGER CUP turnuvası 10-11 Mart tarihleri arasında online olarak Avrupa'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 8 takım, ECS S5 Avrupa Ligi'ndeki son 2 yeri almak için kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvada mücadele eden Heroic ve GODSENT takımları ECS S4'den turnuvaya katılırken AGO, Elements, Mans Not Hot, Fragsters takımları ise Avrupa kapalı elemesinden turnuvaya katıldı. Na'Vi ve Gambit takımları ise turnuvaya direkt davet aldı.

Temsilcimiz Space Soldiers son iki sezonda ana lige kalma şansını son maçta Virtus.pro'ya yenilerek kaybetmişti. Engin "MAJ3R" Küpeli ve arkadaşları bu sezon ana elemelere davet alamadı ve maalesef Avrupa açık elemelerinde eXtatus takımına kaybedip ECS Sezon 5 umutlarını yitirdi.

İlk Maçlar

 Natus Vincere

vs. 

  EPG 
 AGO

vs.

  GODSENT 
 Gambit

vs.

  Fragsters 
 Heroic

vs.

  MANS NOT HOT 

Turnuvanın tartışmasız favorisi son zamanlardaki iyi performansı ile Na'Vi takımı. Turnuvayı 2. olarak bitirecek takım ise Polonya'nın flaş ekibi AGO Gaming olabilir.

Turnuvadaki karşılaşmalar ikili eliminasyon sistemi üzerinden BO3 formatı ile oynanacak.

Yazar: Burak "phoenix" Kaya

Video Galeri
Son haberler
...

Mixwell yeni takımıyla geri dönüyor!
...

Zotac Cup Masters Avrupa Finallerine katılacak takımlar belli oldu!
...

Space Soldiers, günün ikinci maçında Rogue karşısında mağlup oldu!
...

Space Soldiers, Austin'de galibiyetle başladı!
...

HWA Gaming Orta Koridoru Scarlet Oldu
...

2018 EU LCS Yaz Mevsim Finalleri Madrid'de!
...

Battlegrounds'un ilk turu tamamlandı!
...

Yeni Assassin's Creed Duyuruldu!
...

Fortnite'da market arabası çılgınlığı
...

Korku ve Sürüş Mekaniklerini Buluşturan Beware'in Demosu Çıktı

Sporx Anasayfasına Dön