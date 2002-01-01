ECS Sezon 5 Challenger Cup takım listesi tamamlandı
ECS Sezon 5'e yükselmek için mücadele edecek takımlar belirlendi.
ECS S5 CHALLENGER CUP turnuvası 10-11 Mart tarihleri arasında online olarak Avrupa'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 8 takım, ECS S5 Avrupa Ligi'ndeki son 2 yeri almak için kıyasıya mücadele edecek.
Turnuvada mücadele eden Heroic ve GODSENT takımları ECS S4'den turnuvaya katılırken AGO, Elements, Mans Not Hot, Fragsters takımları ise Avrupa kapalı elemesinden turnuvaya katıldı. Na'Vi ve Gambit takımları ise turnuvaya direkt davet aldı.
Temsilcimiz Space Soldiers son iki sezonda ana lige kalma şansını son maçta Virtus.pro'ya yenilerek kaybetmişti. Engin "MAJ3R" Küpeli ve arkadaşları bu sezon ana elemelere davet alamadı ve maalesef Avrupa açık elemelerinde eXtatus takımına kaybedip ECS Sezon 5 umutlarını yitirdi.
İlk Maçlar
Turnuvanın tartışmasız favorisi son zamanlardaki iyi performansı ile Na'Vi takımı. Turnuvayı 2. olarak bitirecek takım ise Polonya'nın flaş ekibi AGO Gaming olabilir.
Turnuvadaki karşılaşmalar ikili eliminasyon sistemi üzerinden BO3 formatı ile oynanacak.
Yazar: Burak "phoenix" Kaya
Turnuvada mücadele eden Heroic ve GODSENT takımları ECS S4'den turnuvaya katılırken AGO, Elements, Mans Not Hot, Fragsters takımları ise Avrupa kapalı elemesinden turnuvaya katıldı. Na'Vi ve Gambit takımları ise turnuvaya direkt davet aldı.
Temsilcimiz Space Soldiers son iki sezonda ana lige kalma şansını son maçta Virtus.pro'ya yenilerek kaybetmişti. Engin "MAJ3R" Küpeli ve arkadaşları bu sezon ana elemelere davet alamadı ve maalesef Avrupa açık elemelerinde eXtatus takımına kaybedip ECS Sezon 5 umutlarını yitirdi.
İlk Maçlar
| Natus Vincere
| vs.
| EPG
| AGO
| vs.
| GODSENT
| Gambit
| vs.
| Fragsters
| Heroic
| vs.
| MANS NOT HOT
Turnuvanın tartışmasız favorisi son zamanlardaki iyi performansı ile Na'Vi takımı. Turnuvayı 2. olarak bitirecek takım ise Polonya'nın flaş ekibi AGO Gaming olabilir.
Turnuvadaki karşılaşmalar ikili eliminasyon sistemi üzerinden BO3 formatı ile oynanacak.
Yazar: Burak "phoenix" Kaya
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