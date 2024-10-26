Ecmel Sarıalioğlu: ''Ertuğrul Doğan tam bir rol model''

Ecmel Sarıalioğlu, Türk futbolunda kronik sorunların çözümü için ortak akıl çağrısında bulundu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı rol model olarak gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Ecmel Sarıalioğlu: ''Ertuğrul Doğan tam bir rol model''
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26 Ekim 2024 10:23

İstanbulspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Türk futbolunda kronikleşmiş sorunların halen çözülemediğine vurgu yaptı.

''ERTUĞRUL DOĞAN TAM BİR ROL MODEL''

"Her sezon aynı problemlerle karşılaşıyoruz ancak çözüm yolunda gereken adımlar atılmıyor" diyen Sarıalioğlu, "Ortak akıl ve dayanışmayla, futbolumuzu ileriye taşıyabiliriz. Ancak bu, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün. Kulüplerin borç batağından kurtulması, mali yapının sağlamlaşması şart. Bu konuda Trabzonspor Kulübü'nün son 1,5 yılda attığı adımlar örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan, tam bir rol model" diye konuştu.

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