İstanbulspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Türk futbolunda kronikleşmiş sorunların halen çözülemediğine vurgu yaptı.



''ERTUĞRUL DOĞAN TAM BİR ROL MODEL''



"Her sezon aynı problemlerle karşılaşıyoruz ancak çözüm yolunda gereken adımlar atılmıyor" diyen Sarıalioğlu, "Ortak akıl ve dayanışmayla, futbolumuzu ileriye taşıyabiliriz. Ancak bu, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün. Kulüplerin borç batağından kurtulması, mali yapının sağlamlaşması şart. Bu konuda Trabzonspor Kulübü'nün son 1,5 yılda attığı adımlar örnek alınmalı. Ertuğrul Doğan, tam bir rol model" diye konuştu.



