Ecem Onaran kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Ecem Onaran nerelidir, ne iş yapmaktadır?

kim olduğukaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Ecem Onaran'ın yaşı kaç?Ecem Onaran, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Ecem Onaran'ın mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.İzmir doğumlu Ecem Onaran 29 yaşında. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Ecem, atletizme 8 yaşında başladı. Fenerbahçe koordinatörlerinin kendisini keşfetmesi sonucu bu kulübe dahil oldu. 2001'de kapalı salon 300 metre Türkiye rekorunun sahibi oldu. 2002'de 400 metrede tek yarışta dört farklı yaş kategorisinin Türkiye rekorunu elde etti. 2003 yılında koştuğu 55.89'luk 400 metre derecesi ile Avrupa'nın en iyi derecesi ödülünü aldı ve 13 yaşında A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu seçildi. Aynı süre zarfında, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Hizmet Veren En İyi Kadın Sporcular ödülüne layık görüldü.Yılmaz Sazak Uluslararası atletizm yarışmasında 100 metre Yıldız Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yine milli takım forması altında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda 400 metre şampiyonu oldu. Beyrut'ta yapılan Gençlik Olimpiyatları'nda 200 metrede genç olimpiyat 3.'sü oldu. Senelerce üst üste 100, 200, 300 ve 400 metrede kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni oldu. Şu anda profesyonel hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.Hakan KanıkSude BurcuYusuf KarakayaSeda OcakBora EdinEcem OnaranHikmet TuğsuzKader KarakayaAtakan IşıktutanMelisa EmirbayerBüşra YalçınOkay KöksalNefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.