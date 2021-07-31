Ecem Güzel: "Gelecekte güzel başarılar elde edeceğiz"

Tokyo'da Türkiye'yi yelkende laser radial sınıfında temsil eden milli sporcu Ecem Güzel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ecem Güzel: 'Gelecekte güzel başarılar elde edeceğiz'
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi yelkende laser radial sınıfında temsil eden milli sporcu Ecem Güzel, elde ettiği tecrübenin ilerleyen dönemde daha büyük başarılar getireceğine inandığını kaydetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ve 44 sporcu arasında 20. olan Ecem, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İlk olimpiyat macerasının bugün 10. yarış sonrası tamamlandığını aktaran 26 yaşındaki yelkenci, "Tokyo tecrübesinin, gelecekte elde edebileceğimiz büyük başarıların zemini olacağına yürekten inanıyorum. Bu sahnede yer almamızın gelecek birçok nesil için de ilham ve spora başlama sebebi olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha iyi derece elde edebileceğini vurgulayan Ecem, "Ancak işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor. Hele ki deniz, dalgalar, rüzgar ve birçok çevresel etkenin devrede olduğu yelken sporunda. Mesaj bizim için açık: Daha çok çalışmak ve daha çok çalışmak. Verdiğiniz destekler, gönderdiğiniz mesajlar, iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Yeni yarışlarda görüşmek üzere." şeklinde görüş belirtti.

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