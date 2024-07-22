Ecem Güzel, 18. sırada bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada tamamladı.



Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.



Milli yelkenci Ecem Güzel, dördüncü yarışı 21'inci, beşinci yarışı 22'nci, altıncı yarışı 9'uncu sırada bitirdi.



Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi, yarın iki yarışla devam edecek.



ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.



