Ece Seçkin'den karantina paylaşımı; kendini streçe sardı

Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Özellikle de koronavirüs salgınından sonra kendilerini karantinaya alan isimler en doğal hallerini paylaşıyor...Ece Seçkin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için önlem amaçlı evde kendini karantinaya aldı.Bütün vaktini evde geçiren Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini güldürdü.Can sıkıntısından yüzünü streç filmle sardığı anları yayınlayan Seçkin, paylaşımına "Napıyorsunuz? Ben bugün de duruyorum" notunu düştü.Seçkin'in çok sayıda yorum alan paylaşımını kısa süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.