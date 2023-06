Voleybola Beşiktaş altyapısında başlayan sonrasında Amerika'ya giden Ece Erol, 2022-23 sezonunda Bozüyük Belediyespor formasını terletti. Genç voleybolcu, Takvim'e açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



AMERİKA'DAN SONRA BOZÜYÜK'E ALIŞABİLDİN Mİ?



"Alışabildim. Orada da full antrenman yapıyordum. Burada da öyle. Hayatım antrenmana yönelik olduğu için bir sıkıntı yaşamadım. Amerika'da mutlu olmadığım için dönmüştüm, benim için yeni bir başlangıç oldu. Zaten sporculuk hayatı böyle, her sene farklı bir yerde yaşayabiliyorsunuz."



AMERİKA'DA NEDEN MUTLU DEĞİLDİN?



"Amerika'da yaşadığım ırkçılıklardan dolayı mutlu değildim. Neler olmadı ki? Çok tuhaftır ama beyaz olduğum için sıktı çektim. Chicago'da yaşıyordum. Orada siyahi insanlar daha fazla. Okula otobüsle gidiyordum. Bir gün okula giderken bir kadın bağırmaya başladı. 'Senin burada ne işin var? Sen beyazsın, git buradan!' şeklinde. Ben de o günden sonra kendimi toparlayamadım, her gün ağlıyordum. Çok farklı hayal etmiştim ancak öyle olmadı. Her gün ağlayacağıma Türkiye'ye dönerim dedim ben de."



TRANSFER SÜREÇLERİN NASIL GELİŞTİ?



"Bir ajansla çalışıyordum, sporcu bursuyla Amerika'ya gönderiyorlardı. Tabii bazı sınavları vardı. Sonrasında maç videolarını gönderiyorsun, okullar seni beğenirse iletişime geçiyorlar. Amerika'ya transferim öyle gelişti."



"Bozüyük'e ise; Türkiye'de yine bir menajerlik firmasıyla çalışıyordum. Bozüyük'e iyi yatırım yapıldığı söylendi. Ligin iyi oyuncularını transfer ediyorlardı. Ben de İstanbul'un kaosundan biraz sıkılmıştı. Burada dikkat dağınıklığım oluyordu. O yüzden Bozüyük'ü tercih ettim. İyi de oldu. Kendimi toparladım."



BU SEZON SENİN ADINA NASIL GEÇTİ?



"Beklediğim performansı yüzde 100 gösteremedim. Adaptasyonum zor oldu. Ama antrenman yapmak, sakin bir ortamda olmak, voleybola dönebilmek bana iyi geldi. Maçı kazanmak için her şeyimi veririm, antrenmanda iyi olabilmek için. Çalışmaktan gocunan bir insan değilim."



TEKRAR BEŞİKTAŞ HEDEFİN VAR MI?



"Beşiktaş'ta olmak isterim. Yıldız takım, genç takım orada geçti. Orayı ailem olarak görüyorum. Adana'dan İstanbul'a gelme sebebim Beşiktaş'tı. Sultanlar Ligi'ne çıktım orada, benim için inanılmaz bir hayaldi. O yüzden Beşiktaş'ın bendeki yeri çok ayrıdır."



VOLEYBOLA NASIL BAŞLADIN?



"9 yaşında beden eğitimi öğretmenim boyum uzun olduğu için voleybola yönlendirdi. Öyle başladım ve buralara kadar geldi."



BU SPORDA İYİYİM DEDİĞİN AN NEYDİ?



"Beşiktaş'ta oynarken Sultanlar Ligi'nde Aydın karşısında en çok sayı alan oyuncu olmuştum. 18 yaşındaydım. Karşımda televizyonda izlediğim oyuncular vardı. Onlara karşı bu başarıyı gösterince çok gurur duymuştum."



VOLEYBOL ANTRENMANLARI NASIL GEÇİYOR?



"Her zaman şen şakrak geçmiyor antrenmanlar. Belki öyle yansıyor ama gerçekten çok zor. Mentalini her zaman iyi tutman gerekiyor. Antrenmanda da düşüş ve kalkışların oluyor, ama her şeyimi vermeye çalışıyorum antrenmanlarda."



"Bunun yanında core ve fitness da yapıyorum. Bunlar voleybol için kesinlikle gerekli şeyler."



BESLENME PROGRAMIN NASIL?



"Proteinimi, karbonhidratımı, sağlıklı yağları her zaman alırım. Antrenmandan önce yine proteinimi eksik etmem. Yine antrenmandan sonra enerjimi yerine getirebilmek için karbonhidratımı alırım. Bu şekilde uymaya çalışıyorum diyetime."



"Ama bazen kaçamaklarımız da oluyor tabi, arada hamburger de yiyelim yani."



MAÇ GÜNÜN NASIL GEÇİYOR?



"Maç günleri çok heyecanlı oluyorum. Bu geçmiyor asla. Uyandığımda müziğimi açıyorum. Şöyle bir totemim var, hangi maçta gerçekten iyi oynadıysam saçımı o maçtaki gibi yaparım. Saçım ve ojelerim aynı olmak zorunda."



"Dans ederim eğlenirim, o stresi atmaya çalışırım. Genelde de iyi geliyor."



"Maçtan önce kendimi motive edecek şeyler söylüyorum."



İDOLÜN VAR MI?



"Neslihan hayranıyım. Küçüklüğümden beri Neslihan hayranıyım. O da solak, o da pasör çaprazına göre kısa. Bu yüzden kendime yakın hissediyorum."



"Onun dışında da Vargas ve Boskovic'e bitiyorum. Ana Cristina... Yani o yaşta bu kadar oynayabilmek inanılmaz bir şey. Hayranlıkla izliyorum. Umarım ben de onlar gibi olabilirim."



VOLEYBOLUN ZORLUKLARI NELER?



"Hayatın hep bir disiplin ve düzen üzerine. Herkes böyle yaşayamayabilir. Bir noktoda insanlara örnek oluyorsun. Sürekli mesajlar da alıyorum, 'Ece abla seni örnek alıyoruz' şeklinde. Ben bunlara da dikkat ederek yaşıyorum."



"Çok yoruluyorsun. Fiziksel ve mental olarak. Ama emeğinin karşılığını almak harika bir duygu. Kazandığın zaman bütün zorluklar geçiyor."



KARİYERİNDE EN SEVİNDİĞİN VE ÜZÜLDÜĞÜN ANLAR NELER?



"Amerika'ya kabul aldığım an inanılmaz sevindim. Küçüklüğümden beri hayalim Amerika'ydı. Orada yaşamak istiyordum. Televizyona çıktığım an da çok mutlu olmuştum. Maç sonrası çocuklar fotoğraf çekilmek istediğinde, kalbime çok dokunuyor."



"En üzüldüğüm an; Amerika konusunda bu kadar hayal kurmam ve gerçek olmaması."

















SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ