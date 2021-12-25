Ecclestone: 'Hamilton 2022'de piste çıkmayacak'

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, yaşadığı 7 Dünya Şampiyonluğu'nun ardından Lewis Hamilton2un pistlere veda edeceğini söyledi.
Blick'e konuşan 91 yaşındaki Ecclestone yaptığı açıklamada, "Abu Dhabi'de yaşadığı büyük hayal kırıklığıydı. Babasıyla konuştum, Lewis'in geleceğiyle ilgili konuşmak istemediğini anladım ve onunla sadece iş konuştuk. Lewis Hamilton'un F1'de devam edeceğini düşünmüyorum" sözlerini kullandı.
Max Verstappen'le girdiği kıyasıya mücadele sonucunda Lewis Hamilton'ı Abu Dhabi Grand Prix'inin son turunda geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Blick'e konuşan 91 yaşındaki Ecclestone yaptığı açıklamada, "Abu Dhabi'de yaşadığı büyük hayal kırıklığıydı. Babasıyla konuştum, Lewis'in geleceğiyle ilgili konuşmak istemediğini anladım ve onunla sadece iş konuştuk. Lewis Hamilton'un F1'de devam edeceğini düşünmüyorum" sözlerini kullandı.
Max Verstappen'le girdiği kıyasıya mücadele sonucunda Lewis Hamilton'ı Abu Dhabi Grand Prix'inin son turunda geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.