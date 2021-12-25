Ecclestone: "Hamilton 2022'de piste çıkmayacak"

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'un 2022'de piste çıkmayarak Formula 1'e veda edeceğini düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ecclestone: 'Hamilton 2022'de piste çıkmayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2021 00:52
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, yaşadığı 7 Dünya Şampiyonluğu'nun ardından Lewis Hamilton2un pistlere veda edeceğini söyledi.

Blick'e konuşan 91 yaşındaki Ecclestone yaptığı açıklamada, "Abu Dhabi'de yaşadığı büyük hayal kırıklığıydı. Babasıyla konuştum, Lewis'in geleceğiyle ilgili konuşmak istemediğini anladım ve onunla sadece iş konuştuk. Lewis Hamilton'un F1'de devam edeceğini düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

Max Verstappen'le girdiği kıyasıya mücadele sonucunda Lewis Hamilton'ı Abu Dhabi Grand Prix'inin son turunda geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.