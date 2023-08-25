Ebru Acer'den Tayland'da altın madalya

Özel sporcu Ebru Acer, Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ebru Acer'den Tayland'da altın madalya
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25 Ağustos 2023 15:13
Özel sporcu Ebru Acer, Tayland Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru Acer, Pattaya kentinde düzenlenen organizasyonda finalde Ng Mui Wui (Hong Hong) ile karşılaştı.

Rakibini 11-8, 11-8 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenen milli sporcu, altın madalya kazandı.

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