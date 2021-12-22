Ebrima Darboe, Afrika Kupası kadrosunda

İtalya'ya çocukken ulaşan Gambiyalı sığınmacı Ebrima Darboe, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda kendisine yer buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ebrima Darboe, Afrika Kupası kadrosunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2021 17:29
Afrika'dan bir çocuk göçmen olarak Akdeniz'i tekneyle tehlikeli bir yolculuk sonrası geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında İtalya Serie A takımı Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, ülkesi Gambiya'nın önümüzdeki ay oynayacağı Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

20 yaşındaki Darboe, Sicilya'ya 14 yaşında bir tekne ile sığınmacı olarak geldikten sonra geçen sezon Serie A'da oynamaya başladı. Darboe, bu sezon Roma'da 5 maçta forma giydi.

Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Darboe, Gambiya formasıyla Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda 12 Ocak'ta Moritanya'ya karşı mücadele verecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.