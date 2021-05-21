Ebrar Karakurt: 'Rakipler bizden korkacak'

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya imza atarak yurt dışına transfer olma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



Bu yıl 25 Mayıs-25 Haziran'da FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 18 Ağustos-4 Eylül'de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazı Ebrar Karakurt, kariyeri ve milli takımdaki hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışına transfer olmayı uzun zamandır istediğini belirten 21 yaşındaki voleybolcu, "Yurt dışında oynamak daha önce aklımda vardı. Transfer olduğum için çok mutluyum çünkü voleybolu farklı şekillerde göreceğim. Benim için Türkiye'de öğrendiklerim dışında farklı bir deneyim olacak. En çok da bu deneyimi tatmak istiyorum. Umarım takımımı çok güzel bir şekilde temsil ederim ve birincilikler, şampiyonluklar gibi çok güzel başarılar elde ederiz. Umarım kız çocuklarını bu konuda cesaretlendirebilirim ve Türkiye'de kalmanın dışında farklı şeyler yapılabileceği konusunda teşvik edebilirim." ifadelerini kullandı.



Daha önce VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nda forma giyen Ebrar Karakurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla eşleşme ihtimaline ilişkin ise "Farklı ülkenin ekibiyle Türk takımlarına karşı oynamak garip olacak. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Açıkçası nasıl bir his olacağını bilmiyorum. Umarım kendi takımım için ekstra motivasyon olur. Tabii ki benim için çok gurur verici bir şey olacak. Umarım onları yener ve başarılı şekilde tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Rakip takımların bizden korkarak sahaya çıkacaklarına eminim"



Ay-yıldızlıların Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki hedeflerine değinen genç voleybolcu, rakip takımların kendilerinden korkarak sahaya çıkacaklarına emin olduğunu ifade etti.

Olimpiyat oyunlarında yer alacakları için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Ebrar Karakurt, "Tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum ve çok güzel işler başarabileceğimize inanıyorum. Rakip takımların bizden korkarak sahaya çıkacaklarına eminim. Öncelikli hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra çeyrek final ve yarı finale adım adım gitmek istiyoruz. Turnuvayı olabildiğimiz en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Eğer kürsüde olursak, boynumuza bir madalya takarsak ne mutlu bize." diye konuştu.



- "Kürsüde olmak ve o bayrağı oralarda dalgalandırmak çok güzel"



Milli takımda olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Ebrar Karakurt, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.



Hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran milli voleybolcu, "Önemli turnuvaların önümüzde olduğunu bilerek çalışıyoruz. Umarım Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Elimizden geldiğince kürsüde ve en iyi şekilde bitirmeyi hedefleyen bir takımız. Finallerde biraz şanssızlık yaşıyoruz. 'Neden bu şanssızlığımızı kıramayalım, neden bu sene o sene olmasın' diye düşünüyoruz. Kesinlikle ikinci de üçüncü de olsak kürsüde yer almak ve o bayrağı oralarda dalgalandırmak çok güzel." şeklinde konuştu.



- "Aramızda çok iyi bir uyum var"



Milli takımda herkesin özverili şekilde çalıştığını belirten Ebrar Karakurt, çok iyi bir uyum yakaladıklarını kaydetti.



Her oyuncunun milli takımı kendini gösterebileceği bir arena olarak gördüğünü aktaran genç voleybolcu, "Aramızda çok iyi bir uyum var. Büyüklerle küçükler arasında gerçekten iyi bir uyum yakaladık. Geldiğimiz günden beri herkes çok özverili bir şekilde çalışıyor. Yaptığımız antrenmanlardan ve burada olmaktan çok mutluyuz. Herkes en iyisini vermeye çalışıyor. Ablalarımız bize çok yardımcı oluyor. Teknik ekibin de yardımıyla güzel bir kombinasyon oluşuyor." şeklinde görüş belirtti.