Ebrar Karakurt Egonu'yu yıktı! Sezonun MVP'si oldu

Ebrar'lı Igor Gorgonzola Novara, CEV Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamasında elenmesine rağmen İtalyan Ligi'nde ortalığı kasıp kavuruyor. Takımın en önemli ismi olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir kez daha en büyük rakibi Egonu'yu geride bırakarak tarihe geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ebrar Karakurt Egonu'yu yıktı! Sezonun MVP'si oldu
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08 Nisan 2022 18:32
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, transfer olduğu İtalya'da adeta ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. İtalyan yıldız Egonu'yu geride bırakan Ebrar tarihe geçti. NORMAL SEZONUN MVP'Sİ SEÇİLDİ

İtalya Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu Novara'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt seçildi. Milli pasör çaprazı İtalya'daki ilk sezonunda tam 426 sayı üretti. Ebrar bu sonuçla tarihi bir başarı elde etti. Milli voleybolcu, Egonu gibi bir starı

EGONU'YU GEÇTİ

İtalya liginin en kaliteli takımlarından olan Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı ve Vakıfbank ile eşleşti. İtalya'da ise Imoco en büyük rakibi Novara ile aynı puanda normal sezonu bitirdi. Imoco'nun İtalyan süperstarı Egonu ise muhteşem performansına rağmen normal sezon MVP'si yarışmasında Ebrar Karakurt'u geçemedi.

EBRAR'IN BLOĞU EGONU'YU ÇILDIRTTI

İki takım arasındaki son maçta Novara, Imoco'yu 3-1'lik skorla yıkarken mücadelenin yıldızı yine Ebrar olmuştu. Milli voleybolcu 23 sayı 1 blok 1 ace ile oynadı. İtalya ve Dünyanın en iyi voleybolcularından olan Paola Egonu'yu durduran isim Ebrar Karakurt oldu. 2. setin sonunda Ebrar'ın yaptığı blok büyük alkış aldı. Blok sonrasında aşırı sinirlenen Egonu arkadaşlarının rutin toplamasına katılmadı. Kendisini çağıran takım arkadaşına ise sert bir jest yaptı.

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