Ebrar Karakurt Brezilyalıları kızdırdı!

Kadın Milli Voleybol Takımı'mızın, 2023 Milletler Ligi serüveni devam ediyor. Filenin Sultanları, 3. hafta maçında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti. Maçta zaman zaman gergin anlar yaşanırken Ebrar Karakurt'un paylaştığı şarkı sözünü yanlış anlayan Brezilyalılar tepki gösterdi.



Ligde 8 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.



EBRAR KARAKURT COŞTU



Sultanlar, Brezilya karşısında set vermeden galibiyete uzandı. Nefes kesen maçta Ebrar Karakurt 19 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken İlkin Aydın onu 12 sayı ile takip etti.



EBRAR'IN PAYLAŞIMI BREZİLYALILARI KIZDIRDI



Ebrar Karakurt'un paylaştığı "Gel bizim oralara ortalık karışsın…" şarkı sözlerini Brezilyalı taraftarlar yanlış anladı. Bazı sosyal medya hesaplarında bu duruma tepki gösterildi. Türk kullanıcılar ise bunun bir şarkı sözü olduğu dile getirdi.



"ARKADAŞLAR SAKİN OLUN BU ŞARKI SÖZÜ"



Milli Takımın yıldız ismi Ebrar ise konuyla ilgili paylaşımda bulundu. "Bugün sosyal medyadan yaptığım paylaşımıma gelen tepkileri görünce çok şaşırdım. Arkadaşlar sakin olun bunlar sadece bir Türk şarkısının sözleri. Başka dile tercüme edildiğinde kulağa nasıl geliyor bilmiyorum. Bu sözler kötü bir şey değil aslında sadece iyi bir Türk pop şarkısı. Kimseyi kırmak istememiştim. Ve son olarak herkese konuşmadan önce akıllıca düşünmesini öneriyorum"





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