Ebrar Karakurt: ''Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz''

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ebrar Karakurt: ''Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz''
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03 Eylül 2023 23:52
A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Ebrar Karakurt'un o paylaşımı;

''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! 🇹🇷

Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...
Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE! 🐺❤️🏆''

 



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