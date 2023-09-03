Ebrar Karakurt: ''Biz Türkiye'yiz, biz şampiyonuz''

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İşte Ebrar Karakurt'un o paylaşımı;
''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! 🇹🇷
Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...
Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE! 🐺❤️🏆''
İşte Ebrar Karakurt'un o paylaşımı;
''BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! 🇹🇷
Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...
Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE! 🐺❤️🏆''