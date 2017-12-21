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Eboue'nin oğlu, Arsenal için Chelsea'yi reddetti!

Emmanuel Eboue, oğlu Mathis'in Arsenal'de oynamak için Chelsea'yi reddettiğini açıkladı ve aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eboue'nin oğlu, Arsenal için Chelsea'yi reddetti!
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21 Aralık 2017 03:13
Arsenal'de 2005-2011 yılları arasında forma giyen Emmanuel Eboue, oğlu Mathis'in Arsenal alt yapısında oynamak için Chelsea'nin teklifini geri çevirdiğini söyledi.

"ARSENAL'İ SEVİYOR"

Geçen yıl Mathis'in Arsenal'de oynamaya başladığını dile getiren Eboue, "Mathis'in önünde Chelsea ve Arsenal şeklinde iki seçenek vardı. Arsenal'i seçmek istedi. Arsenal'i seviyor" ifadelerini kullandı.

Karar aşamasında aralarında geçen konuşmayı aktaran Eboue, "Ona herhangi bir şey söylemedim. 'Mathis bu sana bağlı. Nerede olursa olsun mutlu olmanı istiyorum' dedim. Mathis ise, 'Baba, Arsenal için oynamak istiyorum. Sen de burada oynadın. İnsanlar, seni seviyor.' diye yanıt verdi" şeklinde konuştu.

"WENGER, GILBERTO'YA BENZETMİŞ"

Wenger ile oğlu için konuşmadığını dile getiren Eboue, "Oğlum hakkında Wenger ile konuşmadım ancak orada oynadığı biliyor. Akademi müdürüne Mathias bahsetmiş ve Gilberto Silva'ya benzediğini söylemiş" dedi.

Eboue, "Umarım benden daha iyi olur. Onu izlerken çok mutluyum. Savaşçı ve benden daha hızlı. Çok gururlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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