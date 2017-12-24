Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, Mirror Gazetesi'ne verdiği özel röportajda intiharın eşiğinde olduğunu açıkladı. Eboue, futbol oynadığı eski takımlardından işin boyutu küçük dahi olsa bir iş teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ve altyapılarda çalışabileceğini belirtti.
Türkiye'de 8 milyon euroya yakın para kazandığını ifade eden Eboue; "''İntiharın eşiğindeyim. Tanrı'dan bana yardım etmesini diliyorum. Türkiye'de kazandığım 8 milyon euronun 7 milyon eurosunu eve yolladım ve eşim de nereye imza atmamı istiyorsa oraya imza attım ve asıl sorunlar da işte bu zaman başladı. FIFA ile yaşadığım sorunların temelinde de eşim ile yaşadığım sorunlar geliyor" dedi.
İcra memurlarının peşinde olduğunu ve hapse girmekten korktuğunu ifade eden Eboue, "Kendi evimde korku içerisinde yaşıyoprum, polislerin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Evdeyken genellikle ışıkları kapatıyorum ve polisler gelirse de benim içeride olduğumu bilmesinler istiyorum. Sahip olduğum şeyleri satmayacağım ve sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.
Yaşadığı sorunlardan dolayı tüm işlerini kendisinin yaptığını belirten Eboue,"Geçmişte yaşadıklarımdan her zaman ders aldım ve çocukken yaşadıklarım bana tecrübe oldu ve şu anda işime yarıyor. Örneğin çocukken çiftliklerde çalışırdım ve bunun sonucu olarak da şu anda kendi yemeğimi yapabiliyorum, kendi eşyalarımı yıkayabiliyorum" dedi.
HASAN ŞAŞ'TAN EBOUE'YE DESTEK
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Türkiye'de 8 milyon euroya yakın para kazandığını ifade eden Eboue; "''İntiharın eşiğindeyim. Tanrı'dan bana yardım etmesini diliyorum. Türkiye'de kazandığım 8 milyon euronun 7 milyon eurosunu eve yolladım ve eşim de nereye imza atmamı istiyorsa oraya imza attım ve asıl sorunlar da işte bu zaman başladı. FIFA ile yaşadığım sorunların temelinde de eşim ile yaşadığım sorunlar geliyor" dedi.
İcra memurlarının peşinde olduğunu ve hapse girmekten korktuğunu ifade eden Eboue, "Kendi evimde korku içerisinde yaşıyoprum, polislerin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Evdeyken genellikle ışıkları kapatıyorum ve polisler gelirse de benim içeride olduğumu bilmesinler istiyorum. Sahip olduğum şeyleri satmayacağım ve sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.
Yaşadığı sorunlardan dolayı tüm işlerini kendisinin yaptığını belirten Eboue,"Geçmişte yaşadıklarımdan her zaman ders aldım ve çocukken yaşadıklarım bana tecrübe oldu ve şu anda işime yarıyor. Örneğin çocukken çiftliklerde çalışırdım ve bunun sonucu olarak da şu anda kendi yemeğimi yapabiliyorum, kendi eşyalarımı yıkayabiliyorum" dedi.
HASAN ŞAŞ'TAN EBOUE'YE DESTEK
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın