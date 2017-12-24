HASAN ŞAŞ'TAN EBOUE'YE DESTEK

Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, Mirror Gazetesi'ne verdiği özel röportajda intiharın eşiğinde olduğunu açıkladı. Eboue, futbol oynadığı eski takımlardından işin boyutu küçük dahi olsa bir iş teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ve altyapılarda çalışabileceğini belirtti.Türkiye'de 8 milyon euroya yakın para kazandığını ifade eden Eboue; "''İntiharın eşiğindeyim. Tanrı'dan bana yardım etmesini diliyorum.ve asıl sorunlar da işte bu zaman başladı. FIFA ile yaşadığım sorunların temelinde de eşim ile yaşadığım sorunlar geliyor" dedi.İcra memurlarının peşinde olduğunu ve hapse girmekten korktuğunu ifade eden Eboue, "Kbilmesinler istiyorum. Sahip olduğum şeyleri satmayacağım ve sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.Yaşadığı sorunlardan dolayı tüm işlerini kendisinin yaptığını belirten Eboue,". Örneğin çocukken çiftliklerde çalışırdım ve bunun sonucu olarak da şu anda kendi yemeğimi yapabiliyorum, kendi eşyalarımı yıkayabiliyorum" dedi.