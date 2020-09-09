Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı

Emmanuel Eboue, yaşadığı zor dönemlere sebep olan FIFA ile yaşanan krizi anlattı. Bir dönem Galatasaray forması giyen oyuncu, menajer konusundaki sorunu açıkladı.



Eboue, Mart 2016'da Sunderland'e imza attı ancak menajerine ödeme yapılmaması sonrası FIFA'dan ceza aldı.



"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDUM"



37 yaşındaki emekli futbolcu yaptığı açıklamada; "Tüm sorunun sebebi bir Fildişili oyuncunun menajeriydi: Ona parayı elden verdim ancak o ulaştırması gereken yere vermedi. Ardından FIFA bana hakkında hiçbir şey bilmediğim 1 milyon avroluk borcum olduğuna dair bir mektup gönderdi." dedi.



Eboue, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray ile 71 Süper Lig maçına çıktı.



