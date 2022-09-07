"YENİ BİR MACERA ARAYIŞINDAYDIM"

"GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIM"

"GOLLER VE ASİSTLERLE KATKI SAĞLAYACAĞIM"

"HOCAMIZ BAŞARIYA AÇ BİR İNSAN"

"TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM"

"TÜRK FUTBOLU, LA LIGA'YI DA ANDIRIYOR"

"KUNTZ'UN KATACAĞI ÇOK ŞEY VAR"

"EN BEĞENDİĞİM TÜRK YILDIRAY BAŞTÜRK"

"İSTANBULSPOR'U TAKİP EDİN"

EBERT İLE TEK KELİMELİK CEVAPLAR

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. İstanbulspor'un tecrübeli oyuncusuaçıklamalar yaptı., daha önce Türkiye'den transfer teklifi aldığını doğrularken, İstanbulspor'a katacak çok şeyi olduğunu vurguladı. Ebert, birçok konuda konuştu. İşte Alman oyuncunun çok özel açıklamaları...Yeni bir macera arayışım vardı. Süper Lig olması benim için önemli bir unsurdu. 35 yaşında olmama rağmen kendimi geliştirme isteğim var. Türkiye'den bir menajer menajerimle iletişim kurdu. Hocamızla da görüştükten sonra köklü bir kulüp olan İstanbulspor ile anlaştım. Burada olduğum için mutluyum.Kulüp her şeyden önce gelir. Ben bir futbolcuyum. İstanbulspor çok önemli bir kulüp. Takım arkadaşlarım, hocalarım, kulüp personeli beni çok iyi karşıladı. Buraya alıştım. Adaptasyon sürecinde bir problem yok. Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Gün geçtikçe daha da iyi olacağımı düşünüyorum.İlk hedefimiz Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek. Sağlıklı, sakatlıksız bir sezon geçirmek istiyoruz. İlk 3 puanımızı aldık Alanyaspor'a karşı. Bu galibiyet özgüven kazandırdı. Öncelikli hedefimizin ligde kalmak olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız oyunla bu kulübe gönül verenleri onurlandırmak istiyoruz. Ben de takımıma maksimum katkı vermek istiyorum. Süre aldıkça goller ve asistlerle takıma yardım edeceğim. Antrenmanda ve maçlarda genç oyunculara yardımcı olmak ve örnek olmak istiyorum.Osman Zeki Korkmaz hoca ile nasıl bir iletişim kurdunuz?Çok iyi bir iletişim kurduk. Hem İngilizce hem de İspanyolca bilmesi iletişimin artmasına yardımcı oldu. Başarıya aç bir teknik adam. Antrenmanlarda, geçirdiğimiz vakitlerde aynı zamanda eğleniyoruz. Oyunculardan beklentilerini net şekilde anlatan bir teknik adam.28 yaşındayken, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Türkiye'den teklif geldi. Fakat finansal açından Rusya'yı tercih ettim. Takım adı paylaşmasam daha iyi olur.Alman futbolu fiziksel performanslara dayalı. 90 dakika boyunca mücadele etmeniz gerekiyor. Küçük detaylar maçı belirliyor. Türkiye'de teknik üst düzey. Taraftarlar açısından iki ülke birbirini andırıyor. Türk futbolu La Liga'yı da andırıyor. La Liga da oyunuma göre uygun bir ligdi.Kuntz'un U21 Takımı ile takip ediyordum. Orada çok başarılıydı. Türkiye Milli Takımı'nda başarılı olacağını düşünüyorum. Önemli olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun ona güvenmesi. Türk oyunculara katacağı çok şey var bence.Yıldıray Baştürk diyebilirim. Kendisiyle birlikte iyi bir arkadaşlığımız oldu. Hertha Berlin'de beraber oynadık. En çok beğendiğim Türk oyuncu oydu.Bizi desteklesinler. Güzel bir sezon geçireceğiz. Bu röportajı okuyacak futbolseverlere de İstanbulspor'u takip etmelerini önereceğim. Çünkü adımızdan söz ettireceğiz.HayatHayatHarika duyguEvYakındaki evÖnemliSağlıkPolisAnnem