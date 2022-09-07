Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan İstanbulspor, Alman futbolcu Patrick Ebert ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. İstanbulspor'un tecrübeli oyuncusu Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Ebert, daha önce Türkiye'den transfer teklifi aldığını doğrularken, İstanbulspor'a katacak çok şeyi olduğunu vurguladı. Ebert, birçok konuda konuştu. İşte Alman oyuncunun çok özel açıklamaları...
"YENİ BİR MACERA ARAYIŞINDAYDIM"
Almanya, Rusya, İspanya ve şimdi de seni Türkiye Ligi'nde görüyoruz. Transferin hayırlı olsun. İstanbulspor'a transfer sürecin nasıl gelişti?
Yeni bir macera arayışım vardı. Süper Lig olması benim için önemli bir unsurdu. 35 yaşında olmama rağmen kendimi geliştirme isteğim var. Türkiye'den bir menajer menajerimle iletişim kurdu. Hocamızla da görüştükten sonra köklü bir kulüp olan İstanbulspor ile anlaştım. Burada olduğum için mutluyum.
"GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIM"
İstanbulspor köklü bir camia ve İstanbul güzel bir şehir. Adaptasyon süreci açısından neler söylersin?
Kulüp her şeyden önce gelir. Ben bir futbolcuyum. İstanbulspor çok önemli bir kulüp. Takım arkadaşlarım, hocalarım, kulüp personeli beni çok iyi karşıladı. Buraya alıştım. Adaptasyon sürecinde bir problem yok. Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Gün geçtikçe daha da iyi olacağımı düşünüyorum.
"GOLLER VE ASİSTLERLE KATKI SAĞLAYACAĞIM"
Takım olarak bu sezonki hedefleriniz neler? Bireysel olarak hedeflerini de merak ediyorum...
İlk hedefimiz Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek. Sağlıklı, sakatlıksız bir sezon geçirmek istiyoruz. İlk 3 puanımızı aldık Alanyaspor'a karşı. Bu galibiyet özgüven kazandırdı. Öncelikli hedefimizin ligde kalmak olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız oyunla bu kulübe gönül verenleri onurlandırmak istiyoruz. Ben de takımıma maksimum katkı vermek istiyorum. Süre aldıkça goller ve asistlerle takıma yardım edeceğim. Antrenmanda ve maçlarda genç oyunculara yardımcı olmak ve örnek olmak istiyorum.
"HOCAMIZ BAŞARIYA AÇ BİR İNSAN"
Osman Zeki Korkmaz hoca ile nasıl bir iletişim kurdunuz?
Çok iyi bir iletişim kurduk. Hem İngilizce hem de İspanyolca bilmesi iletişimin artmasına yardımcı oldu. Başarıya aç bir teknik adam. Antrenmanlarda, geçirdiğimiz vakitlerde aynı zamanda eğleniyoruz. Oyunculardan beklentilerini net şekilde anlatan bir teknik adam.
"TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM"
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlardan daha önce teklif aldın mı?
28 yaşındayken, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Türkiye'den teklif geldi. Fakat finansal açından Rusya'yı tercih ettim. Takım adı paylaşmasam daha iyi olur.
"TÜRK FUTBOLU, LA LIGA'YI DA ANDIRIYOR"
Türk futbolu ile Alman futbolu arasındaki temel farkları sen nasıl değerlendiriyorsun? Gözlemlerin neler?
Alman futbolu fiziksel performanslara dayalı. 90 dakika boyunca mücadele etmeniz gerekiyor. Küçük detaylar maçı belirliyor. Türkiye'de teknik üst düzey. Taraftarlar açısından iki ülke birbirini andırıyor. Türk futbolu La Liga'yı da andırıyor. La Liga da oyunuma göre uygun bir ligdi.
"KUNTZ'UN KATACAĞI ÇOK ŞEY VAR"
Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz... Şu an kadarki performansı için neler düşünüyorsun? Başarılı olacağını düşünüyor musun?
Kuntz'un U21 Takımı ile takip ediyordum. Orada çok başarılıydı. Türkiye Milli Takımı'nda başarılı olacağını düşünüyorum. Önemli olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun ona güvenmesi. Türk oyunculara katacağı çok şey var bence.
"EN BEĞENDİĞİM TÜRK YILDIRAY BAŞTÜRK"
Almanya'da oynayan ve en çok beğendiğin Türk oyuncu kimdir?
Yıldıray Baştürk diyebilirim. Kendisiyle birlikte iyi bir arkadaşlığımız oldu. Hertha Berlin'de beraber oynadık. En çok beğendiğim Türk oyuncu oydu.
"İSTANBULSPOR'U TAKİP EDİN"
İstanbulspor taraftarlarına mesajın ne olur?
Bizi desteklesinler. Güzel bir sezon geçireceğiz. Bu röportajı okuyacak futbolseverlere de İstanbulspor'u takip etmelerini önereceğim. Çünkü adımızdan söz ettireceğiz.
EBERT İLE TEK KELİMELİK CEVAPLAR
Futbol : Hayat
Aile : Hayat
Gol : Harika duygu
Almanya : Ev
Türkiye : Yakındaki ev
Taraftar: Önemli
Olmazsa olmazı: Sağlık
Futbolcu olmasaydı: Polis
Süper kahramanı: Annem
"YENİ BİR MACERA ARAYIŞINDAYDIM"
Almanya, Rusya, İspanya ve şimdi de seni Türkiye Ligi'nde görüyoruz. Transferin hayırlı olsun. İstanbulspor'a transfer sürecin nasıl gelişti?
Yeni bir macera arayışım vardı. Süper Lig olması benim için önemli bir unsurdu. 35 yaşında olmama rağmen kendimi geliştirme isteğim var. Türkiye'den bir menajer menajerimle iletişim kurdu. Hocamızla da görüştükten sonra köklü bir kulüp olan İstanbulspor ile anlaştım. Burada olduğum için mutluyum.
"GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIM"
İstanbulspor köklü bir camia ve İstanbul güzel bir şehir. Adaptasyon süreci açısından neler söylersin?
Kulüp her şeyden önce gelir. Ben bir futbolcuyum. İstanbulspor çok önemli bir kulüp. Takım arkadaşlarım, hocalarım, kulüp personeli beni çok iyi karşıladı. Buraya alıştım. Adaptasyon sürecinde bir problem yok. Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Gün geçtikçe daha da iyi olacağımı düşünüyorum.
"GOLLER VE ASİSTLERLE KATKI SAĞLAYACAĞIM"
Takım olarak bu sezonki hedefleriniz neler? Bireysel olarak hedeflerini de merak ediyorum...
İlk hedefimiz Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek. Sağlıklı, sakatlıksız bir sezon geçirmek istiyoruz. İlk 3 puanımızı aldık Alanyaspor'a karşı. Bu galibiyet özgüven kazandırdı. Öncelikli hedefimizin ligde kalmak olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız oyunla bu kulübe gönül verenleri onurlandırmak istiyoruz. Ben de takımıma maksimum katkı vermek istiyorum. Süre aldıkça goller ve asistlerle takıma yardım edeceğim. Antrenmanda ve maçlarda genç oyunculara yardımcı olmak ve örnek olmak istiyorum.
"HOCAMIZ BAŞARIYA AÇ BİR İNSAN"
Osman Zeki Korkmaz hoca ile nasıl bir iletişim kurdunuz?
Çok iyi bir iletişim kurduk. Hem İngilizce hem de İspanyolca bilmesi iletişimin artmasına yardımcı oldu. Başarıya aç bir teknik adam. Antrenmanlarda, geçirdiğimiz vakitlerde aynı zamanda eğleniyoruz. Oyunculardan beklentilerini net şekilde anlatan bir teknik adam.
"TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM"
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlardan daha önce teklif aldın mı?
28 yaşındayken, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Türkiye'den teklif geldi. Fakat finansal açından Rusya'yı tercih ettim. Takım adı paylaşmasam daha iyi olur.
"TÜRK FUTBOLU, LA LIGA'YI DA ANDIRIYOR"
Türk futbolu ile Alman futbolu arasındaki temel farkları sen nasıl değerlendiriyorsun? Gözlemlerin neler?
Alman futbolu fiziksel performanslara dayalı. 90 dakika boyunca mücadele etmeniz gerekiyor. Küçük detaylar maçı belirliyor. Türkiye'de teknik üst düzey. Taraftarlar açısından iki ülke birbirini andırıyor. Türk futbolu La Liga'yı da andırıyor. La Liga da oyunuma göre uygun bir ligdi.
"KUNTZ'UN KATACAĞI ÇOK ŞEY VAR"
Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz... Şu an kadarki performansı için neler düşünüyorsun? Başarılı olacağını düşünüyor musun?
Kuntz'un U21 Takımı ile takip ediyordum. Orada çok başarılıydı. Türkiye Milli Takımı'nda başarılı olacağını düşünüyorum. Önemli olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun ona güvenmesi. Türk oyunculara katacağı çok şey var bence.
"EN BEĞENDİĞİM TÜRK YILDIRAY BAŞTÜRK"
Almanya'da oynayan ve en çok beğendiğin Türk oyuncu kimdir?
Yıldıray Baştürk diyebilirim. Kendisiyle birlikte iyi bir arkadaşlığımız oldu. Hertha Berlin'de beraber oynadık. En çok beğendiğim Türk oyuncu oydu.
"İSTANBULSPOR'U TAKİP EDİN"
İstanbulspor taraftarlarına mesajın ne olur?
Bizi desteklesinler. Güzel bir sezon geçireceğiz. Bu röportajı okuyacak futbolseverlere de İstanbulspor'u takip etmelerini önereceğim. Çünkü adımızdan söz ettireceğiz.
EBERT İLE TEK KELİMELİK CEVAPLAR
Futbol : Hayat
Aile : Hayat
Gol : Harika duygu
Almanya : Ev
Türkiye : Yakındaki ev
Taraftar: Önemli
Olmazsa olmazı: Sağlık
Futbolcu olmasaydı: Polis
Süper kahramanı: Annem
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