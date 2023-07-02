Eberl: ''Gvardiol, Manchester City'e transfer olmak istiyor''

Son dönemde Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'un adı sıkça Manchester City ile anılıyordu.



İngiliz devi, Leipzig'e 21 yaşındaki stoper için yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.



Transfer henüz netlik kazanmamışken Alman ekibinde sportif direktör Max Eberl konuya ilişkin demeçte bulundu.



Eberl, ''Josko Gvardiol ve menajerlerinin bize Manchester City'ye transfer olmak isteklerini anlattıklarını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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