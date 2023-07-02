Eberl: ''Gvardiol, Manchester City'e transfer olmak istiyor''

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig sportif direktörü Max Eberl, Josko Gvardiol'un Manchester City'e transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Eberl: ''Gvardiol, Manchester City'e transfer olmak istiyor''
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02 Temmuz 2023 21:10
Son dönemde Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'un adı sıkça Manchester City ile anılıyordu.

İngiliz devi, Leipzig'e 21 yaşındaki stoper için yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

Transfer henüz netlik kazanmamışken Alman ekibinde sportif direktör Max Eberl konuya ilişkin demeçte bulundu.

Eberl, ''Josko Gvardiol ve menajerlerinin bize Manchester City'ye transfer olmak isteklerini anlattıklarını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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