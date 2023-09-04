Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 13:41 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 13:41

Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? E bebek hisse ne zaman borsaya girecek, dağıtılacak?

Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? E bebek hisse ne zaman borsaya girecek, dağıtılacak? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bebek ve çocuk ürünleri perakende satış pazarında faaliyet gösteren Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına izin verdi.

Ebebek halka arz ne zaman işlem görecek? E bebek hisse ne zaman borsaya girecek, dağıtılacak?
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Ebebek halka arz sonuçları açıklandı mı? Ebebek halka arz kaç lot verir, düşer kişi başı? Ebebek halka arz borsada ne zaman işlem görecek?  Ebebek Mağazacılık halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 24 milyon lira nominal tutarda artışla 160 milyon liraya yükseltilecek.
EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN IŞLEM GÖRECEK? E BEBEK HISSE NE ZAMAN BORSAYA GIRECEK, DAĞITILACAK?
Hisse kodu #EBEBK olarak belirlenen Ebebek, 6-7 Eylül tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görecek.
EBEBEK HALKA ARZ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR, VERDİ?


📢 Halka arz dağıtım sonuçları açıklandı.

Kişi başı: 5-6 lot (232 - 280 TL.)

👥Katılımcı sayısı : 3.804.835 kişi.

EBEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!


Ünlü Menkul Değerler, EBEBK, Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına ilişkin sonuçları KAP'ta paylaştı.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.


Konuyla ilgili Ünlü Menkul Değerlerden yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TLolarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir."

Yurt içi bireysel yatırımcılara %48, grup çalışanlarına %2, yurt içi kurumsal yatırımcılara %25, yurt dışı kurumsal yatırımcılara %25 oranında lot dağıtımı yapıldı.

Bireysel yatırımcılara dağıtılan payların ortalama olarak 5-6 lot olduğu belirtildi.

Halka arzda %5'ten fazla pay alan yatırımcılar şu şekilde açıklandı:

East Capital

Satın Alınan Nominal Tutar (TL): 2.100.000

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı: %25

Faaliyet Konusu: Fon Yönetimi

Faaliyet Gösterdiği Ülke: İsveç

Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı: Kendi nam/hesabına

Franklin Templeton Investments

Satın Alınan Nominal Tutar (TL): 2.098.000

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı: %5,25

Faaliyet Konusu: Fon Yönetimi

Faaliyet Gösterdiği Ülke: ABD

Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı: Kendi nam/hesabına


EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK?
Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri olarak açıklandı.

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Ebebek Mağazacılık hissesi 46,50 TL'den halka arz olacak.

EBEBEK SEMBOLÜ NE OLACAK? EBEBEK BORSA KODU
Ebebek Mağazacılık hissesinin sembolü "EBEBK" olacak.

Ebebek (EBEBK) halka arz hangi bankalar?

Ebebek halka arzına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar şu şekilde;

Konsorsiyum üyeleri arasında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bulunurken, Akbank T.A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler yer almıyor.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.

EBEBEK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.

EBEBEK HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?
Ebebek Mağazacılık'ın halka arz açıklık oranı 29,41%'dır. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır.

EBEBEK HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Ebebek halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek.

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş KİMİN?
Ebebek Mağazacılık şirketinin 11 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 25,59%'u Ahmet Afif Topbaş'a, 19,60%'ı Mahmud Muhammed Topbaş'a, 19,59%'u Musa Topbaş'a, 13,42%'si Halil Erdoğmuş'a, 7,43%'ü Fatma Hande Topbaş'a, 7,43%'ü Fatma Zehra Ülker'e, 4,91%'i Kamal Anthony Hatoum, 0,97'si Osman Mollalioğlu'na, 0,54'sü Mustafa Latif Topbaş'a, 0,49% Tahir Uğur Temizer'e ve 0,03%'ü Bedia Ebru Işın'a aittir.

Ebebek'in Finansal Gücü

2023/3 Hasılat: 1,8 Milyar TL

2023/3 Brüt Kar: 576,6 Milyon TL

2022 Hasılat: 4,5 Milyar TL

2022 Brüt Kar: 1,5 Milyar TL

2021 Hasılat: 2,0 Milyar TL

2021 Brüt Kar: 669,3 Milyon TL

2020 Hasılat: 1,5 Milyar TL

2020 Brüt Kar: 496,7 Milyon TL

Şirketin net satışları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda 1.522.090.686 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mal yılda 35,50%'lik bir artışla 2.062.506.972 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sonra eren mali yılda 121,53%'lik artışla 4.569.147.722 TL'ye ulaşmıştır.

2023 yılın ilk çeyreğinde net satışlar 1.833.186.798 TL olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılı ilk çeyreğinde 801.267.726 TL'lik net satışlara göre 128,79% artış göstermiştir.

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