2 Milyon katılım – 9 Lot (418 TL)

Ebebek Mağazacılık halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 24 milyon lira nominal tutarda artışla 160 milyon liraya yükseltilecek. Peki, Peki, Ebebek halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Ebebek halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri olarak açıklandı.Ebebek Mağazacılık hissesi 46,50 TL'den halka arz olacak.Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)1 Milyon katılım – 19 Lot (883 TL).1.2 Milyon katılım – 16 Lot (744 TL).1.4 Milyon katılım – 14 Lot (651 TL).1.6 Milyon katılım – 12 Lot (558 TL).1.8 Milyon katılım – 11 Lot (511 TL).dağıtabilir.Ebebek Mağazacılık hissesinin sembolü "EBEBK" olacak.Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.Ebebek Mağazacılık'ın halka arz açıklık oranı 29,41%'dır. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır.Ebebek halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek.Ebebek Mağazacılık şirketinin 11 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 25,59%'u Ahmet Afif Topbaş'a, 19,60%'ı Mahmud Muhammed Topbaş'a, 19,59%'u Musa Topbaş'a, 13,42%'si Halil Erdoğmuş'a, 7,43%'ü Fatma Hande Topbaş'a, 7,43%'ü Fatma Zehra Ülker'e, 4,91%'i Kamal Anthony Hatoum, 0,97'si Osman Mollalioğlu'na, 0,54'sü Mustafa Latif Topbaş'a, 0,49% Tahir Uğur Temizer'e ve 0,03%'ü Bedia Ebru Işın'a aittir.2023/3 Hasılat: 1,8 Milyar TL2023/3 Brüt Kar: 576,6 Milyon TL2022 Hasılat: 4,5 Milyar TL2022 Brüt Kar: 1,5 Milyar TL2021 Hasılat: 2,0 Milyar TL2021 Brüt Kar: 669,3 Milyon TL2020 Hasılat: 1,5 Milyar TL2020 Brüt Kar: 496,7 Milyon TLŞirketin net satışları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda 1.522.090.686 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mal yılda 35,50%'lik bir artışla 2.062.506.972 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sonra eren mali yılda 121,53%'lik artışla 4.569.147.722 TL'ye ulaşmıştır.2023 yılın ilk çeyreğinde net satışlar 1.833.186.798 TL olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılı ilk çeyreğinde 801.267.726 TL'lik net satışlara göre 128,79% artış göstermiştir.