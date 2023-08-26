Ebebek Mağazacılık halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 24 milyon lira nominal tutarda artışla 160 milyon liraya yükseltilecek. Peki, Peki, Ebebek halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Ebebek halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK?
Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri olarak açıklandı.
EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Ebebek Mağazacılık hissesi 46,50 TL'den halka arz olacak.EBEBEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, DÜŞER?
Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)
1 Milyon katılım – 19 Lot (883 TL).
1.2 Milyon katılım – 16 Lot (744 TL).
1.4 Milyon katılım – 14 Lot (651 TL).
1.6 Milyon katılım – 12 Lot (558 TL).
1.8 Milyon katılım – 11 Lot (511 TL).2 Milyon katılım – 9 Lot (418 TL)
dağıtabilir. EBEBEK SEMBOLÜ NE OLACAK? EBEBEK BORSA KODU
Ebebek Mağazacılık hissesinin sembolü "EBEBK" olacak. EBEBEK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı. EBEBEK HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?
Ebebek Mağazacılık'ın halka arz açıklık oranı 29,41%'dır. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır. EBEBEK HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Ebebek halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş KİMİN?
Ebebek Mağazacılık şirketinin 11 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 25,59%'u Ahmet Afif Topbaş'a, 19,60%'ı Mahmud Muhammed Topbaş'a, 19,59%'u Musa Topbaş'a, 13,42%'si Halil Erdoğmuş'a, 7,43%'ü Fatma Hande Topbaş'a, 7,43%'ü Fatma Zehra Ülker'e, 4,91%'i Kamal Anthony Hatoum, 0,97'si Osman Mollalioğlu'na, 0,54'sü Mustafa Latif Topbaş'a, 0,49% Tahir Uğur Temizer'e ve 0,03%'ü Bedia Ebru Işın'a aittir.
Ebebek'in Finansal Gücü
2023/3 Hasılat: 1,8 Milyar TL
2023/3 Brüt Kar: 576,6 Milyon TL
2022 Hasılat: 4,5 Milyar TL
2022 Brüt Kar: 1,5 Milyar TL
2021 Hasılat: 2,0 Milyar TL
2021 Brüt Kar: 669,3 Milyon TL
2020 Hasılat: 1,5 Milyar TL
2020 Brüt Kar: 496,7 Milyon TL
Şirketin net satışları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda 1.522.090.686 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mal yılda 35,50%'lik bir artışla 2.062.506.972 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sonra eren mali yılda 121,53%'lik artışla 4.569.147.722 TL'ye ulaşmıştır.
2023 yılın ilk çeyreğinde net satışlar 1.833.186.798 TL olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılı ilk çeyreğinde 801.267.726 TL'lik net satışlara göre 128,79% artış göstermiştir.