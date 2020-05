Milli Eitim Bakanl

(MEB), koronavirs salgn nedeniyle balatlan uzaktan eitimde rencilerin ve velilerin sorduu sorularn anlk cevaplanabilmesi iin Trk mhendisler tarafndan gelitirilen yapay zekaya sahip "" hizmetini balatt.Trkiye'nin dijital eitim platformu EBA, koronavirs tedbirleri zerine balayan uzaktan eitim sreciyle dnyann en ok tklanan eitim portallar arasnda yerini alrken Milli Eitim Bakanl uzmanlar, youn talebi en iyi ekilde karlayabilmek iin sistem altyapsn glendirmeye devam ediyor.Uzaktan eitimde ska sorulan sorularn anlk cevaplanabilmesi iin Trk mhendisler tarafndan gelitirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti balatld.Asistan", kullanc sorularna annda yant vermek, sorunlar zmek ve sistemin en etkili ekilde kullanlmasn salamak amacyla hayata geirildi.Dnyaya rnek olabilecek yetkinlikte gelitirilen "EBA Asistan", ilk aamada Milli Eitim Bakanl uzmanlar tarafndan belirlenen 10 ana balkta en ok sorulan 100'e yakn farkl soruya annda cevap verebiliyor."EBA Asistan" sayesinde renci, retmen ve veliler, ifre alma, ifre yenileme, ders program sorgulama, snavlarnn durumu, retmenlerle grme, ders tekrar yapma gibi konulardaki sorularna sosyal platformlarda, sanki canl bir kiiye soru soruyormu gibi yazarak annda yant bulabiliyor.Sistem, kural tabanl chatbotlardan farkl olarak yapay zeka teknolojilerinin arlkl kullanld bir asistan olarak ne kyor. Trk mhendislerin doal dil ileme ve makine renmesi teknolojilerini kulland ve olas kullanc sorularn yantlayacak "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettike daha fazla renecek ve sorulara daha iyi yant verebilecek.Milli Eitim Bakan Ziya Seluk, EBA Asistan'a ilikin yapt deerlendirmede, Trkiye'de koronavirs salgn nedeniyle pek ok yeni uygulamann hayata geirildiini ifade etti.lkenin yeniliklere hzla adapte olabilen yapsnn bu srelerin baaryla yrtlmesini saladna iaret eden Seluk, yle konutu:"Milli Eitim Bakanl olarak biz de rencilerimizin derslerinden mahrum kalmamas iin uygulamaya aldmz EBA sistemini tm dnyaya liderlik edebilecei bir yetkinlikte gelitiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hzla tespit ettik ve 'nasl daha fazla gelitirebiliriz' sorusunu sorduk. Burada lkemizin yapay zeka alanndaki deneyimli irketlerinden CBOT, gelimi yerli yapay zeka teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-zel sektr i birliinin gl bir rneini sergiledik. Bu alma aslnda lkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduunu gzler nne seriyor. EBA Asistan ile rencilerimiz, retmenlerimiz ve velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadalaryla konuur gibi bota yazacak ve bot, gelimi doal dil ileme teknolojisi sayesinde bu sorular hzla anlayp Milli Eitim Bakanl sistemlerimizden ektii verilerle doru cevaplar annda verebilecek."CBOT Kurucusu Mete Akta ise Milli Eitim Bakanl Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrl ile hayata geirdikleri EBA Asistan'a ilikin yapt aklamada, dnya genelinde yaanan bu olaanst dnemi, lkenin gerek anlamda dijitallemesi noktasnda bir frsat olarak deerlendirdiklerini ifade etti.Akta, u deerlendirmede bulundu:"CBOT olarak 2017"den bu yana sektrlerde yaanan dijitallemeyi ve faydalarn gerek zel kurumlar gerekse kamu kurumlaryla deerlendiriyor ve bu noktada zmlerimizi hazr tutuyorduk. lkemizde uzaktan eitimin kanlmaz olduu bir noktaya geldiimiz bugnlerde ise bakanlmza sosyal sorumluluk odanda yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. lkemizin birlik ve beraberlik ierisinde bu sreci atlatacandan phemiz yok. Biz bu sreten sonrasna odaklanp dijitallemenin tm kurumlara nfuz etmesini yakndan destekleyeceiz. Bu noktada EBA Asistan projesi ile dijitalleme ynnden dnyaya rnek olacak bir almaya imza atld."EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sa alt kede yerini ald. Turuncu glmseyen yz ikonuna tklayan renci, retmen ve veliler asistanlarn kolayca kullanabilecek.Kullanclar; "ifremi nasl alrm", "sisteme nasl girerim", "3. snfta yarn hangi dersler var", "ders programna nasl ularm", "retmenime soru sorabilir miyim " gibi sorularn EBA Asistan'a ynelttiinde kullanlan yapay zeka sistemi, serbest metin eklinde yazlanlar anlyor, bu sorulara ilgili cevab veriyor ve kullanclar en doru ekilde ynlendiriyor.rnein ilkokul 4. snftaki ocuunuz iin ders program istendiinde annda yant veriyor.EBA Asistan'a, kullanma girdii gnden bu yana 1 milyon stnde kullanc eriti.