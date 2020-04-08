EBA'dan takdir teşekkür hesaplama! e-Okul VBS giriş sınav sonuçları sorgulama

EBA'dan takdir, teşekkür hesaplama için buraya! Öğrenciler, karnelerin verilmesine az süre kala notlarını öğrenmek ve teşekkür ya da takdir notlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte EBA'dan öğrenci girişi ve tüm detaylar...

08 Nisan 2020 09:19
EBA'dan takdir teşekkür hesaplama! e-Okul VBS giriş sınav sonuçları sorgulama
EBA'dan takdir ve teşekkür hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler, haberimizden faydalanabilir. Hesaplanan ortalama başarı puanı teşekkür alabilecek öğrenciler için 80-85 iken takdir alacak öğrenciler 85 barajını geçmek zorunda. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
TEŞEKKÜR YADA TAKDİR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Teşekkür yada takdir alabileceğini düşünen karnesinde zayıfı olmayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul (EBA)sisteminden giriş yapabilmeli. E-Okul (EBA) kullanıcısı bilgilerini sisteme girdikten sonra ders notlarının 100'lük sisteme denk gelen notlarına bakarak toplayıp gördüğü ders sayısına bölerek elde edeceği sonuç sayesinde Öğrenci kendi başarı puanını bulmuş oluyor.

TEŞEKKÜR YADA TAKDİR BAŞARI PUANI KAÇ OLMALI?

Hesaplanan başarı puanı öğrenc?n?n Teşekkür yada takdir alabilmesinde bir gösterge olduğu için çıkan sonuç öğrencileride heyecanlandırıyor. Hesaplanan ortalama başarı puanı teşekkür alabilecek öğrenciler için 80-85 iken takdir alacak öğrenciler 85 barajını geçmek zorunda. Ayrıca sevgili öğrenciler E-Okul (EBA) üzerinden alınabilen belegeler kısmınada tıkladıklarında Teşekkür yada takdir alabildilermi öğrenebilecektir.







 E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-okula giriş yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.

E-OKUL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır. E-okul veli bilgilendirme sistemi aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor. E okul Veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.

E-OKUL ÜZERİNDEN NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

 

E-OKUL HAKKINDA MERAK EDİLENLER


Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır. E-okul veli bilgilendirme sistemi aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor. E okul Veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.

E-OKUL ÜZERİNDEN NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

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