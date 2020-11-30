EBA'da günlük puan limiti nedir, nasıl artırılır

EBA'da günlük puan limiti getirilerek yüksek sayıda puan kazanmanın önüne geçildi. Bu sebeple EBA'da günlük puan limiti getirildiği açıklandı. Bu nedenle bir çok öğretmen EBA puanlarını da arttırmak için çok fazla aynı uygulamayı EBA'ya yükleyerek puan arttırma yoluna gdnce durumu farkeden MEB'ten öğretmenlere uyarı geldi.

30 Kasım 2020 12:25
EBA'da günlük puan limiti nedir, nasıl artırılır
Milli Eğitimi Bakanlığı yaptığı açıklamad EBA sistemi üzerinde günlük puan limiti getirildiğini açıkladı. Kararın üst sınıra ulaşıldığında EBA günlük puan limiti devreye girecek ve daha fazla orantısız puan kazanmanın önüne geçilecek. MEB'den yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli öğretmenimiz, EBA'da yaptığınız işlemlerden kazandığınız puanların günlük üst sınırı bulunmaktadır. Her işlem için bu üst sınıra ulaştığınızda, gün içerisinde aynı işlemden başka puan kazanamayacağınızı hatırlatmak isteriz."
EBA ÖĞRETMEN PUAN KAZANMA

EBA Öğretmen Puan Kazanma Yöntemi
Değerli öğretmenlerimiz, aşağıda vereceğimiz yöntemleri kendiniz uygulayarak kolay bir biçimde puan kazanabilirsiniz.

EBA sistemine her gün giriş yaparak +1 puan kazanırsınız.
Öğrencileri bireysel olarak incelemek, her öğrenci için sizlere +1 puan kazandırır.
Üzerinizde bulunan şubelerin raporlarına göz atmak sizlere her şube için 24 saat zaman diliminde +5 puan ilave eder.
Öğrenci hakkında yorum yapın. Öğrenci hakkında yorum yapmak öğrenci başına size +2 puan kazandırır.
Raporlara göz atın. Sistemde bulunan şubelerinizin raporlarına göz atın. 24 saat süreyle yenilenmekte olup, sistem size her şube başına +5 puan verecektir
Görüldüğü üzere yukarıda ki yöntemleri uygulayarak EBA sistemi üzerinden öğretmen puan kazanma yöntemini kazanabilirsiniz.



ÖĞRENCİ İÇİN EBA'DA PUAN KAZANMA YOLLARI

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) puan kazanmanın belli başlı iki yolu vardır,

Öğrenci, EBA'nın "Duvar" alanında paylaşım yaparak ve etkileşime girerek, bu sayede EBA Portfolyo'suna katkıda bulunarak puan kazanabilir.



Öğrenci, EBA sayfalarında sorular çözdüğünde ve ödevlerini tamamladığında puan kazanabilir.

Öğrencinin "EBA'da Ne Yaptın?" bölümünde geçirdiği zaman kendisine herhangi bir puan kazandırmaz fakat bu bölümde EBA'da yaptığın çalışmaların kayıt altında tutulması sayesinde onları gözden geçirebilme imkanın var, böylece bu alanda geçireceğin süre boyunca derslerini tekrar ederek daha başarılı bir öğrenci olacaksın.

Bir kez daha tekrar etmekte fayda var, Eğitim Bilişim Ağı'nda hızlıca puan kazanmaya odaklanmak yerine aktiviteleri sindirerek, keyfini çıkararak ve öğrenerek tamamlamanın neticesinde puan kazanmak sana daha çok fayda sağlayacaktır.

ÖĞRETMENLER İÇİN EBA'DA PUAN KAZANMA ŞEKİLLERİ

1-Her gün giriş yapma; ebaya giriş yaptığınız her gün için 1 puan verilir ve evet bu puan çok azdır ve bizi tatmin etmez.

2-Okuldaki tüm şubeleri kendinize ekleyin:bu çok işinize yarayacak.Gruplar-şube ekle sekmesinden okulunuzda olan tüm şubeleri kendinize ekleyin.

3-Raporlar:En çok puanı raporlar sekmesinden kazanacaksınız.Raporlara girin ve kendinize eklemiş olduğunuz okulun tüm şubelerinin çalışma raporlarını görüntüleyin.24 saatte bir her şube için 5 puan kazanırsınız.Ayrıca öğrencileri bireysel olarak incelerseniz her öğrenci için 1 puan kazanırsınız.

4-Çalışma Gönderme; ünitelerde yer alan çalışmaları sınıflarınıza gönderin.Her gönderdiğiniz çalışma için 4 puan alırsınız.

5-GrupKurma ve Çalışma gönderme:Peki az sınıfa giriyorum,çalışma göndererek fazla puan alamıyorum diyorsanız ne yapmalı?Grup oluşturacaksınız arkadaşlar.Örneğin 20 kişilik bir sınıfı her gruba 1 kişi koyarak 20 farklı grup oluşturacaksınız.Normalde 1 sınıfa gönderecek olduğunuz çalışmadan toplam 4 puan alacakken,1 sınıfı 20 gruba bölerek 20*4=80 puan kazanacaksınız.



6-Çalışmayı Listeye ekleme:EBA da varolan çalışmaları listeye ekle deyip liste oluşturuyoruz.Oluşturduğumuz her liste için 4 puan

7-Öğrenci portfolyosuna katkı: Öğrencilerin portfolyosuna girip,öğretmen görüşleri sekmesinden öğrenci hakkında görüş bildiriyoruz.Her öğrenci için 2 puan kazanıyoruz.

8-Ders akışları;ders akışı sekmesinden soru oluşturabiliyoruz.Oluşturduğumuz her soru için 5 puan kazanıyoruz.

9-Mesleki Gelişim;Mesleki gelişim sekmesinden var olan gruplara katılıyoruz.Grupta yaptığımız her paylaşım için 4 puan alıyoruz.

Grup Kurma ve Çalışma gönderme: çok az sınıfa giriyorum, çalışma göndererek bir türlü fazla puan alamıyorum ne yapmalıyım?

Grup oluşturun örneğin 30 kişilik bir sınıfı her gruba 1 kişi koyarak 30 farklı grup oluşturun. Normalde 1 sınıfa gönderecek olduğunuz çalışmadan toplam 4 puan alacakken,1 sınıfı 30 gruba bölerek 30*4=120 puan kazanacaksınız.

Görmüş olduğunuz; yukarıdaki yöntemleri uygulayarak EBA sistemi üzerinden puan kazanma şekli ile puan kazanabilirsiniz. Tüm öğretmenlerimize başarılar dileriz



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